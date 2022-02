Aplican vacunas antiCOVID a jóvenes de 14 y 15 años en Torreón

Arrancó finalmente el proceso de vacunación antiCOVID para menores con 14 años cumplidos en el municipio de Torreón, esto en las sedes que se habilitaron para ello en Hospital General (modalidad vehicular) y en el Gimnasio de la Unidad Deportiva (peatonal) de Torreón.

Fue en punto de las 08:40 horas de ayer jueves que se aplicaron las primeras vacunas a los jóvenes que acudieron a la sede de la Unidad Deportiva de Torreón desde horas antes, la mayoría acompañados por sus padres y haciendo fila desde la madrugada para poder salir en un menor tiempo.

Personal de la oficina del Bienestar en la Laguna informó que se trata de las primeras dosis de la vacuna Pfizer y que corresponden al avance del esquema general de vacunación en la población de Torreón. Se convocó para esta etapa a jóvenes con 14 años cumplidos y que cumplieran sus 15 en este 2022, además de mantener la aplicación mediante un orden alfabético y al igual que en etapas anteriores, este jueves se convocaron a las personas con apellidos paternos cuya letra inicial sea "A", "B" y "C".

En la fila de vacunación estaba formado el joven Miguel García, quien acudió acompañado de su padre y esperaban desde las 6 de la mañana para que avanzara y poder tomar su turno, dijo estar "nervioso, pero contento" de poder recibir la primera dosis, esto debido a que en casa viven con su abuelo de 80 años de edad y que tiene diversas comorbilidades.

"Nos cuidamos todos por mi abuelito, sí estábamos esperando que nos dijeran cuándo venir y pues aquí estamos... No me da miedo, lo que me da miedo es que le pase algo a mi abuelo, a mi papá", señaló el joven que sostenía en sus manos la papelería necesaria para solicitar su dosis.

En la segunda sede, del Hospital General de Torreón, se habilitó únicamente una fila vehicular para aplicar dosis a los adolescentes, pero también a las personas rezagadas en primera o segunda dosis, además del refuerzo (tercera dosis) para quienes hayan cumplido su esquema con 40 años cumplidos, además de que hayan pasado 4 meses desde su última vacuna.

Para los jóvenes con 14 años cumplidos, la vacunación seguirá mañana viernes y sábado; se suspende el domingo 6 de febrero y se retoma el lunes 7 y hasta el 9 de febrero.

Dos sedes

Se convocaron a los adolescentes de entre 14 y 15 años de edad de Torreón y personas rezagadas.

* En la Unidad Deportiva de Torreón se atienden a los menores en la modalidad de peatonal.

* En el Hospital General de Torreón se atienden a rezagados en la modalidad vehicular.

* Todo el mes de febrero se estarán atendiendo a rezagados en el Hospital General.