Aplazan debate de reforma electoral; AMLO alista nueva propuesta

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que la reforma electoral no se debatirá en el pleno este martes, como se había acordado al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En entrevista, explicó que el dictamen es amplio, por lo que determinaron dar oportunidad de análisis una semana más.

"Hoy vamos, por prudencia, a darle tiempo, porque solo tuvieron conocimiento del dictamen 100 diputados, es un dictamen muy denso, de casi mil páginas, por lo que a petición de la coalición y de varios coordinadores y diputados, se determinó que se haga la declaratoria de publicidad en la gaceta y dar oportunidad para que el día martes de la próxima semana ya sé este votando el dictamen", expuso.

El líder guinda recordó que ya se había solicitado a la Mesa Directiva una sesión extraordinaria para hoy mismo, a fin de votar en el pleno la reforma electoral; sin embargo, confirmó que ya pidió cancelar dicha solicitud.

"Entonces, la sesión extraordinaria que estaba solicitando a la Mesa Directiva se retira para que sea atendido el dictamen la próxima semana", puntualizó.

Mier Velazco descartó que el aplazamiento se trate de una intentona para convencer a la bancada del PRI y otro grupo parlamentario de oposición.

"Ninguna suspicacia, no hay acuerdos, la propuesta no va a cambiar en nada, Que no haya sospechosismo, no hay ningún propósito ni de violentar el proceso ni nada nada oscuro, que no sea lo que te estoy diciendo", concluyó.

AMLO ALISTA NUEVA PROPUESTA

Esta mañana y ante el rechazo a su reforma constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este fin de semana podría enviar una reforma legal al sistema electoral que, sin violar la Constitución, garantice elecciones sin fraudes y que pueda votarse este año antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones.

En conferencia de prensa, el mandatario ironizó aplaudiendo al bloque conservador que dijo que mantendrá el presupuesto a partidos, no permitió que se eliminen 200 de los 500 diputados federales y no permitió que sea el pueblo el que elija a los consejeros y magistrados electorales.

"Este fin de semana lo voy a mandar, es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo, esto es muy claro, de que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren tener control de los órganos electorales, del Consejo electoral, y el dinero también".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo reconoció que en la reforma que enviará al Congreso no se pueden quitar los legisladores plurinominales, "aplausos al bloque conservador, porque va a seguir habiendo 500 diputados. Por eso, por la defensa al INE; aplauso".

"Aplauso, no se le puede quitar dinero a los partidos, van a seguir siendo los partidos los que nombren a los consejeros y a los magistrados, no los ciudadanos, no el pueblo, y el aplauso más fuerte, van a votar en contra de lo que quiere la mayoría del pueblo, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y político", ironizó el mandatario.

El presidente López Obrador dijo que los conservadores deberían renovarse aún con sus ideas "rancias, clasistas", deberían contratar asesores buenos, "porque los timan, imagínense de político a Claudio X. González".

"La política es un oficio, una cosa es hacer negocios con influyentismo, como lo han hecho Claudio y su familia toda la vida, y una cosa muy distinta es la política".

El presidente López Obrador dijo que también insistirá en una reforma constitucional en contra de los factureros y defraudadores fiscales, así como en una Ley de Austeridad Republicana para que nadie gane más que el presidente.