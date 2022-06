Anuncian operativos contra tomas clandestinas de agua en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que en operativos conjuntos con el Gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre domingo, lunes y este martes serán recuperados de tomas ilegales que abastecen ranchos, presas, lagos y huertas de artistas y políticos, entre ellos un exgobernador, unos 1,700 litros de agua por segundo que se van a incorporar a las redes de la zona metropolitana a más tardar el jueves.

Aseveró que con estas acciones que se están llevando a cabo las 24 horas del día, se aumentará una hora más, de las cuatro a las once de la mañana, el suministro a la población de los municipios conurbados, y se ampliará a tiempo completo el turno matutino del sistema escolar básico con una hora más de clases.

El mandatario recordó que el sábado se realizó una reunión con funcionarios de CNA, para enfrentar de manera conjunta la crisis hídrica que afecta a la entidad, y el domingo con apoyo de Fuerza Civil, iniciaron las inspecciones, auditorías y cateos para buscar aprovechamientos ilegales o irregulares de agua, detectándose en Los Ramones una represa que funcionaba como granja de truchas, y se formó con las fugas de tres horadaciones al parecer causadas dolosamente al acueducto de la presa El Cuchillo a Monterrey, estimándose en 400 litros por segundo las extracciones ilegales.

El lunes se movilizaron hacia el municipio de Linares a fin de buscar tomas o canales clandestinos desde los ríos que alimentan a la presa Cerro Prieto, y a fin de atender una denuncia específica relacionada con el rancho El Sotolar, cuyos propietarios según la CNA, han estado tomando irregularmente 600 litros por segundo con base en un permiso que caducó hace más de 30 años, cuando se construyó la presa Cerro Prieto.

Por eso, dijo García Sepúlveda ayer fue clausurada esa toma ilegal, que estaba desviando 600 litros por segundo, suficientes para abastecer a un municipio como García que cuenta con 350 mil habitantes.

Y también visitamos los ríos Camacho, Potosí, Pablillo, San Fernando y estuvimos auditando y clausurando pozos ilegales, pozos con permisos caducados, o de los que están extrayendo más agua de la que tienen permitida, así como tomas y mangueras de los ríos a huertos y uno muy impactante para una engorda de ganado que parece ser de un prestanombres de un ex gobernador.

No se vale que “se roben el agua”: Samuel García

García Sepúlveda señaló que en toda la región citrícola, están extrayendo agua ilegalmente de ríos y pozos para regar huertas, llenar presas y lagos artificiales, ex gobernadores, ex diputados, ex alcaldes, empresarios restauranteros, artistas y gente rica de la zona metropolitana, que puede hacer con su dinero lo que guste, como comprar cientos o miles de hectáreas, pero lo que no se vale es que “se roben el agua”.

Dijo tener nombres de todos ellos; pero de momento no los dirá, para evitar que se amparen y eviten que el agua que están sustrayendo de manera ilegal llegue a la población que está sufriendo carencias del vital líquido.

Según el gobernador, con los 400 litros por segundo recuperados en Los Ramones y los 600 litros del rancho El Sotolar, de los 11 mil 225 litros por segundo que había disponibles el sábado para la zona metropolitana y municipios periféricos, se llegará a doce mil 225 litros por segundo, y con la recuperación de otros 500 litros que se logre al clausurar tomas ilegales en Hualahuises, Allende y Santiago, para el jueves se llegará a unos doce mil 700 litros, ya más cerca del volumen de 14 mil litros, para evitar los cortes diarios, siempre y cuando la población colabore con medidas de ahorro, pues en esta temporada de calor se consumen hasta 16 mil litros por segundo.