Anuncian cambio de placas en Durango

Por motivos de seguridad en el 2023 habrá cambio de láminas vehiculares en el estado de Durango, confirmó la secretaria de Finanzas, Bertha Cristina Orrante Rojas, quien además no descartó que se otorguen descuentos a los contribuyentes, los cuales se darán a conocer próximamente.

A la par, Orrante Rojas anunció medidas de "adelgazamiento" en diversos gastos para generar ahorros.

En su visita a la región Laguna, la funcionaria del estado explicó que únicamente se adelantó la medida que se tenía proyectada para dentro de tres años por cuestiones de seguridad.

"De todas las maneras iba haber cambio de láminas dentro de tres años; sin embargo, se decidió adelantarlo por temas de seguridad… no es nuevo", explicó la titular de Finanzas.

El tema de los costos, dijo, es un trabajo que se está analizando, pues la intención es brindar apoyo a quienes han sido omisos en el pago de sus derechos vehiculares.

"Se está analizando el tema. Ahorita pues estos descuentos lo vendrán a apoyar para aquellos que estén omisos".

Por otra parte, y aunque fue un tema que recalcó no se volverá a tocar, dijo que el adeudo que se heredó por parte de la pasada Administración del Estado, encabezada por José Rosas Aispuro Torres, supera los 25 mil millones de pesos, y anunció que ya se trabaja en estrategias de adelgazamiento de gastos.

"Estamos trabajando en gestionar recursos para salir adelante... estamos trabajando en estrategias de ahorro en el Gobierno del estado. Lo más importante es reducir compensaciones y nómina de aquellos que tengan menos de seis meses, y otras estrategias de adelgazamiento en cuanto a las estructuras de las dependencias", explicó la funcionaria.

Descartó el nombre de "recortes" a la reducción de personal cuya función no está considerada como primordial.

"Después de hacer un análisis muy responsable de aquellos que no tengan una función primordial para poder adelgazar la nómina y podamos salir adelante… si no hacemos eso no vamos a salir adelante. La nómina creció en un 10 por ciento cuando la Ley de Egresos prevé que sea en un tres por ciento", detalló la secretaria de Finanzas del Estado.

Además dijo que se prevé una reducción de gastos como viáticos y pago de celulares (el cual ya se eliminó), entre otras acciones de ahorro.

"Estamos trabajando, ya no queremos hablar del pasado, sino les vamos a compartir siempre qué es lo que estamos haciendo y el que nos pone la muestra es el gobernador Esteban Villegas".

Cambio de placas

Placas:

*El cambio de láminas se realizará en enero del próximo año en el estado de Durango.

*El argumento de la autoridad estatal es que el cambio obedece a temas de seguridad.

*Habrá descuentos para deudores.

*Todavía no se han dado a conocer los detalles de los descuentos para contribuyentes.