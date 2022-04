Anuncian a la empresa operativa del Metrobús Laguna

El titular de la secretaría de Infraestructura de Coahuila, Miguel Algara, informó que se concretó la creación de la empresa integrada por transportistas de la región para avanzar en la operación técnica del proyecto Metrobús Laguna, señaló que dicho paso se dio en días recientes y que supone la integración oficial de al menos el 80 por ciento de los concesionarios de La Laguna de Coahuila.

Cuestionado por El Siglo de Torreón, Algara indicó que se está haciendo "lo posible" por avanzar en los pendientes respecto al Metrobús Laguna, de forma que se pueda poner en marcha en este mismo 2022 y según se ha anunciado de su parte desde hace varios meses.

De la misma forma, señaló que se tienen pláticas con el Ayuntamiento de Torreón con el objetivo de que se pueda concretar el llamado "acuerdo de voluntades", mismo que pueda ser el detonante definitivo para la puesta en marcha de los recorridos con todos los elementos que intervienen para esa situación.

"El Metrobús sigue, estamos con pláticas con el gobierno municipal para la cuestión del acuerdo del acuerdo de voluntades, los pasos que hemos avanzado bueno, ya se creó la empresa ahora sí, ya existe una escritura pública en donde ya se creó la empresa y en donde ya algunos, la mayoría, el 80 por ciento de los transportistas firmaron y vamos adelante".

Sin precisar mayores cifras, Algara destacó que en la empresa para la operación del Metrobús Laguna se tienen con voluntad de participación al 80 por ciento de los concesionarios, además de que la llamada "firma de voluntades" podría ver la luz en este mismo mes y con el apoyo del Cabildo de Torreón.

Dijo que en adelante queda otro paso fundamental y que es el de que se pidan los vehículos que harán los recorridos por la ruta troncal, situación que además dependerá en gran medida de los propios transportistas y del tipo de unidades que más sean de su conveniencia dentro del modelo de negocios y la rentabilidad estimada.

"No tengo yo la información porque dependemos también que los transportistas terminan de sus firmas, había algunos que todavía no firmaban, que se termine esta firma y que se someta a Cabildo del Municipio de Torreón, somos muy respetuosos de la autoridad y la división de poderes, entonces el Municipio es autónomo y ellos sabrán en el momento que presenten esta iniciativa para su aprobación en el Cabildo… Los tiempos, vamos en contra reloj porque tenemos que iniciar en octubre, lo más probable es que una vez que se firme todo y que tengamos todo constituido, la autoridad federal nos permita obviamente jugar con los tiempos de la entrega de autobuses, que eso no depende de nosotros, dependerá de las armadoras, dependerá de los insumos".

