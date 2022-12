Antiguo Hospital General de Torreón ahora será un Centro de Justicia

El antiguo Hospital General, que lleva más de siete años en el abandono total, se convertirá en el nuevo Centro de Justicia Municipal. La rehabilitación integral y equipamiento del inmueble se estima en 30 millones de pesos. Aquí será la nueva sede del Tribunal de Justicia pero también de otras dependencias como Peritos e incluso la Unidad de Derechos Humanos.

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Torreón, explicó que este proyecto surge por la necesidad de brindar una mejor atención a la ciudadanía en asuntos relacionados con la justicia. La obra fue uno de los anuncios que hizo el alcalde Román Alberto Cepeda González durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

El funcionario explicó que el edificio del hospital fue entregado a la Cruz Roja pero lo regresó, al ser parte del patrimonio municipal, se ha buscado concentrar aquí a Peritos, la Ergástula, los jueces, la parte administrativa del Tribunal, en un solo lugar, además de que se tendría un beneficio para el entorno.

Consideró que el inmueble está en buen estado, aunque algo vandalizado, además de que será necesario equiparlo y adecuar algunas áreas.

"La Cruz Roja quería hacer un hospital y escuela, desconozco porqué no se hizo, pero desde hace tres años querían entregarlo al Municipio, para no tener ellos la responsabilidad sobre el inmueble y no se había dado el mismo", comentó. El edificio se ubica en la calle Eugenio Aguirre Benavides entre las avenidas Álvarez y Artes Gráficas del centro de la ciudad.

ACTUAL INMUEBLE

Von Bertrab Saracho dijo que el actual inmueble que ocupa el Tribunal de Justicia Municipal, en calle Delicias junto a Bomberos, sería desalojado y podría aprovecharse por parte de las Direcciones de Servicios Públicos o de Desarrollo Social, que están en esa misma área.

"Aquí lo que se está tratando es de concentrar el tema de justicia en un solo punto donde la ciudadanía pueda ir, tanto a un tema de un choque, de juzgados, Derechos Humanos, la atención a las mujeres, para que el Municipio pueda dar una atención más digna", expresó.

El Hospital General fue desocupado cuando se construyeron las nuevas instalaciones del hospital en el oriente de la ciudad, entonces fue cedido en comodato a la Cruz Roja Mexicana Delegación Torreón, institución que finalmente tomó la decisión de devolvérselo al Municipio.

Consideró que esto generaría una importante reactivación económica para los establecimientos de distintos giros ubicados en los alrededores.

Proyecto

Concentrarán oficinas de justicia:

*Se pretende que se pueda reubicar el Tribunal de Justicia Municipal al antiguo Hospital General.

También el área de Peritos.

*La Unidad Municipal de Derechos Humanos.

*Los Juzgados Administrativos.

*La ergástula.