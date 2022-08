Ante un León urgido de victoria, Félix Torres espera un duelo intenso

Los Guerreros esperan a unos Panzas Verdes complicados. La falta de resultados en la actual campaña, hará que los guanajuatenses vean la mejor forma de obtener puntos de la Comarca.

"Será un rival precavido, sabiendo que no tiene victorias, por lo que será un partido intenso, así que a tratar de contrarrestarlos para quedarnos con los puntos en casa", dijo la tarde de ayer, el defensor ecuatoriano de Santos Félix Torres.

El zaguero aceptó que se les fueron de las manos los partidos de visita, ya que no han estado concentrados, con pequeños detalles por trabajar, dejando en claro que están enfocados durante la semana para hacerlo bien, pero no han podido plasmarlo.

"Nos sentimos fuertes en casa, pero sí trabajamos para conseguir puntos fuera de casa", respondió cuando se le cuestionó la falta de puntos fuera del Corona, por lo que explicó "nadie quiere perder, saltamos al terreno de juego siempre a ganar, con mis compañeros a mantener el cero y todos a tratar de sacar la victoria"

El sudamericano expresó que tienen que trabajar bien en las próximas semanas debido a que no habrá tiempo de preparación para los encuentros, sino de recuperación, al tener varias dobles jornadas y así, poder afrontar al rival de la mejor manera, además de estudiarlo.

Manifestó no estar enfadado ni tener ningún tipo de problemas con sus compañeros, a pesar de no saludar a Cecilio Domínguez el pasado domingo, al salir de cambio en el "Volcán" de San Nicolás de los Garza. "Lo que quería era ayudar al equipo, así que cuando vi que era cambio, salí rápido y no me di cuenta, no me di cuenta de Cecilio, pero pude rectificar después".

ESPECIAL

Por otro lado, consideró que el enfrentar a sus paisanos Ángel Mena y Byron Castillo, quienes militan en el León, será algo especial. "Será un lindo encuentro, de mucha alegría el poder enfrentarlos y que gane el que juegue mejor", dijo el defensor de los Guerreros, quien agregó que el jugar contra ellos a bastantes kilómetros de su país natal, lo hace todavía más emocionante.

Los tres futbolistas ecuatorianos tienen amplias posibilidades del próximo mes de noviembre, jugar la Copa del Mundo de Catar 2022, inaugurando el certamen ante el país anfitrión.

"Es lindo saber que estás al lado de grandes compañeros, que en el mercado son valorados, me da para seguir trabajando y llegar a la par, ser un jugador de alto nivel".

Y de jugar en Europa apuntó: "Me veo jugando allá, pero primero mentalizado en ganar con Santos varios títulos".

Para finalizar, dejó en claro que en lo personal se encuentra bien, aceptando que tanto en lo colectivo como en lo individual no se han dado las cosas, por lo que trata de mantener la solidez defensiva, buscándolo en todo momento para poder ayudar a sus compañeros.