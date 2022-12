Ante déficit de médicos especialistas, López Obrador considera aumentar salarios

Pese a las convocatorias nacionales e internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la falta de médicos especialistas sigue siendo un problema y un desafío para su gobierno por lo que una de las propuestas que se analizan para que se animen a sumarse al sistema de salud pública es aumentarles el salario.

Al retomar su frase "Me canso ganso", el mandatario federal manifestó que "no sé cómo", pero se resolverá el déficit de médicos especialistas en nuestro país.

Al supervisar el Plan de Salud IMSS-Bienestar en Veracruz, en el hospital "Valentín Gómez Farías" de Coatzacoalcos, el jefe del Ejecutivo federal señaló que se busca garantizar la atención médica las 24 horas, los siete días de la semana.

"Ahora resulta que no tenemos los médicos que requiere el país. Fíjense el daño tan grande que hicieron, y no sólo no tenemos los médicos generales, lo peor, no tenemos los especialistas. Tenemos hospitales infantiles, pero no hay pediatras, los que se requieren.

"Ese es el gran desafío, el gran reto, que no nos falten los médicos, las enfermeras, los especialistas y saben lo vamos a lograr, me canso ganso, no sé cómo, ya le estoy pensando, ya estamos buscando médicos que quieran venir a trabajar de otro país, especialistas y los de aquí para que se animen vamos a aumentarles los sueldos para que los tengamos, buscar la forma, pero resolver el problema, dijo.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García (Morena), así como por Jorge Alcocer, secretario de Salud (Ssa) y el titular del IMSS, Zoé Robledo, el presidente López Obrador aceptó que le preocupa que su gobierno no le alcance el tiempo para consolidar como un servicio de calidad, gratuito y universal el sistema de salud público en México, y también terminar la construcción del Tren Maya.

Reconoció que esas dos promesas son sus principales pendientes que tiene que resolver en los menos de 22 meses que le quedan de gobierno.

"Estuvimos en el Zócalo hicimos un repaso de 110 acciones en beneficio del pueblo, y de esas 110 acciones en beneficio del pueblo ya están encaminadas como 70. Encaminadas es que ya no me preocupo porque ya están funcionando los planes, por ejemplo la pensión a los adultos mayores, ya qué me puede preocupar si ya decidí que en enero del año próximo va aumentar al 25% y en enero del 2024 otro 25%.

"Les voy a decir cuál es el problema principal, pero nosotros estamos acostumbrados a enfrentar retos, desafíos ya hace mucho tiempo. Ya me faltan, que son, 22 meses para terminar porque hoy precisamente 30 ya son 22 meses porque es 30 de noviembre, 'Bendito mes que empieza con todo santos y termina con San Andrés'. Eso decía mi padre que era veracruzano", comentario que ocasionó aplausos y ovaciones de los asistentes.