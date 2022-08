¿Anna Sorokin sigue tras las rejas? La mujer que estafó a la alta sociedad de Nueva York

Las series que se inspiran en historias reales como El Estafador de Tinder e Inventando a Anna, en donde cuentan las historias de crímenes famosos, se han vuelto muy populares en Netflix.

Anna Sorokin- quien se hacía llamar Anna Delver- es la mujer que inspiró la serie de Inventing Anna. Aparentemente, Anna les dijo a sus amigos que era una heredera alemana.

Sorokin logró convencer a quienes la rodeaban de que era la heredera alemana Anna Delvey. Haciéndoles creer que tenía una vida acomodada, se encargó de estafar a miembros de la alta sociedad y varios establecimientos de la ciudad de Nueva York. Con miles de dólares en juego.

En octubre de 2017 fue detenida por cargos de hurto mayor y hurto. Después de que hizo que los demás cubrieran sus gastos. Logrando siempre tener lo mejor de la alta costura y cenar en los mejores restaurantes de la ciudad. Se mudó a varios hoteles de lujo, y realizó movimientos bancarios fraudulentos como dar cheques sin fondos y hacer transferencias bancarias falsas.

Pasó dos años en una cárcel en Rikers Island, antes de ser condenada por un jurado.

Finalmente, en el año 2019 fue condenada, luego de estafar más de 200 mil dólares de un operador de aviones privados, bancos y hoteles de lujo.

Recibió una sentencia de entre 4 y 12 años de prisión, así como una multa de 24 mil dólares y 200 mil dólares en restitución. Fue enviada al Centro Correccional de Bedford Hills, antes de ser transferida al Centro Correccional de Albion en Nueva York, en donde cumplió con otros dos años; sin embargo, gracias a su buen comportamiento fue liberada en febrero de 2021.

En diferentes ocasiones, Anna ha señalado que es inocente, pues negó haber dicho que era heredera. Además, señaló que siempre tuvo la intención de devolver el dinero que pidió prestado antes de ser arrestada.

Pero las cosas no pararon ahí, ya que Sorokin fue arrestada nuevamente por ICE seis semanas después, por quedarse más tiempo que su visa. Por lo que fue puesta bajo custodia y se decidiría si sería deportada a Alemania. Se desconoce la situación actual.

El impacto que causó su hazaña criminal llegó hasta la plataforma de Netflix, convertida en una miniserie de 9 episodios creada por Shonda Rhimes.

Anna reconoció que Netflix le pagó 320 mil dólares por los derechos de su historia, dinero que ha usado para la restitución y gastos legales correspondientes.

Pero eso no es todo, ya que Anna planea explotar al máximo su historia, según reveló para The New York Times, Sorokin adelantó que está preparando un documental, además escribe un libro y planea un pódcast en donde hablará de su tiempo en prisión.