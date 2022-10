Ángela Aguilar se deja ver en brasier

Ángela Aguilar no para de sorprender a sus seguidores con su versatilidad. La joven cantante ha demostrado que no importa cuál sea la tendencia; todos los estilos le quedan bien a sus looks.

Como parte de su celebración de cumpleaños, Ángela colocó en su Instagram una serie de fotografías donde lució varios atuendos contrastantes, desde un total look en negro hasta una combinación de bra animal print con maxi falda blanca.

El look relajado con bra de animal print y maxifalda de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar nos da la muestra del look ideal para pasar un día de descanso en el campo o en un Pueblo Mágico.

La menor de la dinastía Aguilar combinó de manera magistral dos elementos que sin duda son tendencia en lugares cálidos: un bra de animal print en tonos neutros y una maxi falda blanca con cordones y sutiles bordados.

El uso de estampados animal print es una tendencia que regresa cada otoño, cada vez con más fuerza y con más posibilidades de combinación.

Esta no es la primera vez que Ángela demuestra su gusto por este tipo de estampados, pues en varias de sus publicaciones de Instagram la hemos visto lucir este trend de moda en distintos colores y estilos.

Por otra parte, la maxi falda blanca que la intérprete de "La Llorona" lució en la parte inferior de su outfit, es otra de las tendencias más elegantes y versátiles del otoño.

Como toque final para el look, logrando un estilo completamente minimalista, Ángela Aguilar decidió portar un par de sandalias con punta en stiletto y un collar discreto en color oro con su inicial colgada.

¿Con qué otras prendas puedes combinar la maxi falda?

El trend otoñal de usar maxi falda para diferentes tipos de eventos es muy amigable con muchas prendas y accesorios. Puedes combinarla con un top corto, como Ángela Aguilar, o incluso con playeras básicas con estampado.

La maxi falda es una pieza de moda que definitivamente brinda comodidad y frescura a quien la porta, pues al ser holgada permite una gran libertad de movimiento.

Las maxi faldas son ideales para lograr un look que parezca relajado. Para tus combinaciones, puedes inspirarte en otras famosas, que además de Ángela, han lucido increíbles portando con estilo esta prenda.

La cantante Danna Paola y modelos como Bella Hadid, han hecho de esta pieza parte de su estilo, combinándola con prendas de mezclilla y hasta sudaderas deportivas.

En cuanto al calzado, dependiendo la ocasión, puedes usar prácticamente todo tipo de zapatos en conjunto con la maxifalda de tu elección.

Imitando el estilo de Ángela Aguilar, puedes optar por unas sandalias discretas o, si eres más atrevida, puedes portar un par de botas o sneakers. En cuestión de gustos, la maxifalda no tiene límites.

Así que si tú también buscas lucir fresca durante un paseo por el campo, como Ángela, o agregar un toque de formalidad en una situación en interiores, no dudes en sacar tus maxi faldas del clóset y seguir esta tendencia de otoño.