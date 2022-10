Ángel Reyna acusa a Oswaldo Sánchez de 'amañar' partido para evitar el descenso de Santos

Gran controversia que se armó en el mundo deportivo tras las declaraciones que hizo Ángel Reyna sobre Oswaldo Sánchez durante su entrevista con Escorpión Dorado, en el segmento de Al Volante, en el canal de YouTube del comediante enmascarado.

De acuerdo a lo dicho por Reyna, exjugador de San Luis, el que fuera portero de Santos Laguna "amañó" un partido para evitar el descenso de los Guerreros.

Todo ocurrió justo en el momento en el que Escorpión cuestionó de manera directa si ocurrió algún suceso, en el que alguien "amañó" algún encuentro.

Estos momentos que acusa el jugador conocido por algunos como el Pleititos, ocurrieron supuestamente en la temporada 2006-2007, cuando los Guerreros fueron los penúltimos del porcentual y los Gallos Blancos se fueron a la Segunda División.

En su versión, el jugador señala que Sánchez se contactó con tres personas para ofrecerles dinero y favorecer a los santistas.

Aunque en un principio, no quiso revelar detalles sobre alguna experiencia, luego señaló a Oswaldo.

"Me tocó, te voy a decir qué, que Oswaldo Sánchez estaba arreglando para que nosotros, ahí medio que echáramos la huevita, cuando estaba Santos, Querétaro y San Luis metidos en el pedo del descenso. Oswaldo estaba en Santos. Estaban peleando el descenso", dijo el que en ese momento estaba con San Luis.

"Íbamos a jugar contra Querétaro, necesitaba combinarse resultados y, Oswaldo habló y todo el rollo a Adrián Martínez, al Chacho Coudet, al Tavo Valdez, y ya, empezó a negociar y, pues, yo era de los Chavitos ahí, pero que ya era medio metiche en el tema ese de los premios y organizar todo ese rollo y, organizaron su pedo, Oswaldo no nos pagó wey, no nos mandó lana, y si nos pagó, no me acuerdo", agregó.

"Empatamos. El pedo es que necesitábamos empatar o perder; entonces fue ese pedo", recordó.

"La neta nosotros jugamos pa' ganar, pero, no. Quedamos uno a uno", dijo finalmente, dejando a la duda si tomaron el dinero o no.