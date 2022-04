Ángel cumple su sueño de personificar a Jesucristo

Por primera vez, Ángel David representa a Jesucristo en el Viacrucis viviente de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Lerdo.

El joven ingresó a la representación a los 8 años de edad y siempre había soñado con este momento. “Había representado al apóstol Juan, iba con María, pero es la primera vez que voy de Jesús”, comentó.

Ángel David Serna Quintana, de 20 años de edad, quien actualmente cursa el cuarto semestre de medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

(FERNANDO COMPEÁN)

“Desde niño, la Semana Santa, son fechas muy importantes para mi, el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, como católico, pertenezco a un grupo donde nos enseñan todo sobre el significado de este día, el sacrificio también de María, de los apóstoles”, comentó.

Para Ángel, es fundamental que la gente no solamente lo vea a él o la representación del viacrucis, sino que reflexione sobre este hecho, que fue un sacrificio de amor y que no fue en vano.

“Que no sea solamente hoy, el Viernes Santo, la Semana Santa, que sea todo el año, que reflexionemos sobre lo que fue este día”, dijo.

Para personificar a Jesús, Ángel se preparó físicamente durante mes y medio, pues deberá cargar la cruz por más de dos kilómetros. Reconoció que no fue mucho tiempo porque no sabían si se realizaría o no el viacrucis, tras la suspensión de dos años por la pandemia.

En 2020, le habían dicho que sería Judas Iscariote, pero la representación se suspendió por la contingencia sanitaria. Ángel señaló que también tuvo una fuerte preparación psicológica, pues no es fácil representar a un personaje tan importante.