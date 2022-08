Andy Benavides anuncia que espera su cuarto bebé

Andy Benavides anunció que espera su cuarto bebé, el cual señaló que podría nacer a principios de marzo del 2023.

Según reveló en sus redes sociales, durante un viaje que realizó en el mes de junio, se hizo una prueba casera, ya que apenas presentaba unos días de retraso.

"Y pues ya luego pasamos a los ultrasonidos, y demás, y pues bien embarazada. Está como a principios de marzo, si Dios quiere", señaló la famosa influencer.

Sobre el sexo del bebé, aseguró que podría tratarse de una niña.

"Yo estoy casi segura que es otra niña, porque me siento idéntica que mis embarazos anteriores. Siempre los primeros meses como que se me baja la energía. No me siento mal, más si ando bajona de energía", señaló.