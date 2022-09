Andrés García siente que vive sus últimos días

Andrés García estuvo de nuevo hospitalizado por una crisis de salud derivada de complicaciones por la cirrosis que padece. "Han sido semanas difíciles", expresó Margarita Portillo, su esposa, quien lo acompaña y lo cuida desde hace varias semanas que sufrió una caída en su casa de Acapulco.

A pesar del difícil panorama, Margarita asegura que el actor le está echando ganas y para él es muy importante seguir subiendo información en su canal y recibir el cariño de su público.

El histrión de 81 años, visiblemente más delgado que la última vez que apareció en las redes sociales, compartió en un video que colgó en su canal que debido a que se siente muy mal, estos podrían ser sus últimos días de vida.

"Quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil", expresó.

Una nueva crisis en su salud lo llevó otra vez al hospital; Andrés García confiesa que ya no sabe cuántas veces más volverá a estar hospitalizado.

Frente a la playa, García, que se considera "la última leyenda viva del cine mexicano", aconsejó a los jóvenes no abusar del consumo de alcohol, para que no lleguen a padecer la cirrosis hepática, enfermedad que él enfrenta y que en su momento pensó que nunca se enfermaría.

"Esto de la cirrosis hepática está muy fuerte", dijo.

Tranquilo y reflexivo, Andrés García admitió frente a la cámara que a causa de lo mal que se siente no tiene buen humor, así que agradeció las atenciones de su esposa Margarita, quien ha estado a su lado y le aguanta sus "pendejadas".

Las enfermedades de Andrés García

A lo largo de su vida se ha enfrentado a más de un reto crítico. Hace 30 años le diagnosticaron leucemia, una enfermedad de la sangre con la que ha luchado a muerte al menos tres veces, sucedió después de haber consumido por varios años una sustancia llamada "Tegretol", que sin saberlo, está diagnosticada para el tratamiento de epilepsia, pero él la tomaba para controlar de forma inmediata su mal humor en los sets de filmación y los escenarios de teatro.

"Una cada quince días cuando tienen crisis, si no tienen crisis no, porque esa pastilla puede causar leucemia… y era lo que yo tenía", contó el actor en el video titulado "La razón de mi estado de salud actual", publicado en enero.

Debido a que su tipo de sangre (ORH-) es poco común sus doctores le avisan cuando hay una cantidad considerable que le puede ser trasplantada cada que esto es posible, como parte de su tratamiento.

Además su esposa Margarita detalló en una entrevista televisiva a finales del 2021 que el actor tiene una condición en la médula espinal que requiere de este tipo de procesos médicos. En 2016 se sometió a una operación en la que le colocaron tornillos en la espalda tras un accidente en un auto de carreras, en el que se lastimó la columna y se le paralizó gran parte del cuerpo.

En 1994 el actor también superó un cáncer de próstata que pensó que lo derrumbaría después de haberse sometido a irradiación nuclear para combatirlo.

"Dije 'si me voy a morir me voy a morir (que sea) en México, en mi playa, pero en ese entonces encontré la uña de gato, me la dio una señora y en seis meses me recuperé'", recordó en otro de sus blogs.

Hoy García disfruta de su retiro desde el puerto de Acapulco, donde a pesar de que lleva una vida tranquila, también requiere de muchas atenciones.

"El médico dice que tengo de todo un poco: que tengo un poquito de cirrosis, que tengo el vaso muy grande y eso quiere decir que el hígado no está funcionando bien, más la anemia", enlistó hace unos meses.

Tras haber superado los 50 años no tuvo reparo en contar públicamente que se había colocado una prótesis peneana por medio de tres procedimientos quirúrgicos para no afectar con la edad su desempeño sexual.

"Si yo hubiera sabido que la bombita es tan efectiva y tan práctica para aumentar el juego sexual me la hubiera puesto 5 años antes, ¡es una maravilla!", expresó en uno de sus videos.

Andrés ha sido un hombre de resiliencia, que además de la leucemia y el cáncer de próstata también venció al cáncer de piel y que hoy se enfrenta a múltiples dificultades como la ronquera y el dolor de sus huesos y articulaciones.