Andrea Legarreta sorprende en Instagram con vestido corto y botas largas

La actriz Andrea Legarreta es una de las tantas celebridades de nuestro país que ha sabido utilizar y sacar provecho de las redes sociales gracias al contenido que comparte con sus seguidores. La protagonista de "Mamá se fue de viaje" actualmente cosecha más de 6 millones de seguidores en Instagram.

La conductora de "Hoy" recientemente compartió una fotografía en Instagram con la cual conquistó a todos sus seguidores. Se ve a Andrea Legarreta lucir un vestido negro de manda larga, el cual posee una especie de caída en el costado izquierdo y con el cual genera la ilusión óptica de altura.

Andrea combinó este vestido con unas botas de caña alta en color negro y algunos accesorios de plata. Galilea Montijo fue una de las tantas colegas de Andrea que le dejó un comentario en el posteo y le aseguró que se encuentra hermosa. "Que tu niña interior viva orgullosa de la mujer que eres", escribió Legarreta debajo del posteo que realizó en Instagram.

Todo lo que la conductora de "Hoy" postea en sus redes sociales se vuelve viral a los pocos minutos. La publicación de Andrea Legarreta ya cosecha más de 13 mil me gusta y los likes van aumentando minuto a minuto, al igual que los comentarios. Sin dudas, con estos looks, Andrea ha logrado posicionarse como una de las mujeres más elegantes del país, e incluso muchas mujeres se inspiran en ella a la hora de pensar "¿Qué me pongo hoy?".

"Guapa", "Divina", "Elegante" o "Todo te luce bellísimo", son solo algunos de los comentarios que Andrea Legarreta recibe en todos los posteos que comparte en Instagram. La actriz y conductora asegura que actualmente se siente muy cómoda con su cuerpo y que la edad es tan solo un número para ella.