André-Pierre Gignac lanza una fuerte indirecta sobre el futuro DT de México

Han pasado unos días desde la eliminación de México en la Copa del Mundo y, por lo tanto, de la destitución de Gerardo Martino como Director Técnico. Desde entonces, se han barajeado muchos nombres para tomar su lugar y quien alzó la voz sobre el tema fue el delantero de Tigres, André-Pierre Gignac.

El francés, de gran arraigo a México, considera que de las opciones que se han mencionado, la más ideal sería la de Marcelo Bielsa, a quien tuvo como DT en su paso por Marsella y a quien considera uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera.

"Con Marcelo, la adaptación sería rápida, no hay ninguna duda. Es muy detallista, trabaja mucho con jóvenes, sabe mucho de estadísticas. En cuanto la adaptación es lo mejor para mí, pero para la identidad yo iría con un mexicano" comentó André.

(FOTO: ESPECIAL)

Sin embargo, también lanzó un fuerte mensaje a su ex entrenador Miguel Herrera. "¿Queremos un entrenador con capacidades o uno que haga comerciales?" comentó el delantero felino al ser cuestionado sobre un posible regreso del "Piojo" al Tri.

No obstante, aclaró que no era un ataque personal o con ánimos de ofenderlo. "Y no, no tiene nada que ver con él. Para mí, Miguel también es candidato después de lo que hizo con nosotros en año y medio; estamos en el Top 3 en puntos aunque sí fallamos en Liguilla" sostuvo el francés.

Herrera nunca le ha cerrado las puertas a la Selección Nacional, sin embargo, no aparece como los principales candidatos.