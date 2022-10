Analizan tarifa de 17 pesos para transporte en Torreón

La propuesta de incremento al pasaje sería de 17 pesos en forma general para el Metrobús y el servicio público de camiones, que sería una sola tarifa por día, de acuerdo a la revisión que realiza el Municipio de Torreón.

"Es parte de lo que se está afinando, pero se tendría que pagar una sola, no tendrías que estar pagando tres o cuatro", dijo el alcalde, Román Alberto Cepeda González.

Tras la nueva prórroga que se solicitó por parte del estado para la puesta en marcha del Metrobús, el edil señaló que, en lo que corresponde a la parte que le toca al Municipio, ha sido factor de que el tema se resuelva a la brevedad, sin importar el nombre que se le ponga al nuevo sistema de transporte, pues insistió en que se trata de que exista una solución y una respuesta, en vez de trabar la cuestión.

En términos de la tarifa, el presidente municipal admitió que la tarifa propuesta es de 17 pesos, lo que resultaría factible en función de la calidad que se busca y las rutas que toman actualmente los ciudadanos que se trasladan en autobús del servicio público, pero expuso que el aumento al pasaje no sería para lastimar el bolsillo de los torreonenses sino al contrario, sería para reducir el número de rutas y que tuvieran los horarios, una mayor calidad en las unidades.

"Es evidente que las unidades que no son nuevas no serían factibles de aumento, es aumento al transporte ligado a cambio de unidades, menos rutas, las rutas que ahorita no se están cubriendo que las cubran, las alimentadoras, es un concepto integral, no solamente es el aumento por el aumento, no", dijo Cepeda González.

Como se informó oportunamente en El Siglo de Torreón, el estado de las unidades del servicio público será, en su momento, una de las condiciones que el Municipio habrá de poner a los concesionarios para poder llevar una negociación en cuanto a la tarifa preferencial y el aumento o no de la tarifa general, pues es parte de las demandas que se han recibido de la gente.