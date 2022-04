Analizan que Omar Castañeda sea candidato sin registro a la alcaldía de Gómez Palacio

En rueda de prensa, el diputado federal por el Distrito 02, René Galindo, quien ocupa esta titularidad por haber sido el suplente de Omar Castañeda en esa misma posición, dijo que los morenistas simpatizantes de la organización ciudadana en defensa de la cuarta transformación que él representa, así como morenistas de otros municipios, están analizando la posibilidad de votar en la boleta el próximo 5 de junio por Castañeda aunque no tenga registro y solo para que quede de manifiesto su inconformidad con la candidata oficial.

Con dicha manifestación, el también síndico Omar Castañeda no podría ser electo presidente municipal puesto que no tiene el registro oficial y no fue designado para tal efecto desde el comité de Morena nacional pero, a decir de Galindo, el objetivo sería manifestar que hay obradoristas y seguidores de la Cuarta Transformación que desaprueban la candidatura de Betsabé Martínez Arango, quien en efecto sí fue electa por su partido para ser la candidata oficial de la coalición Juntos Hacemos Historia que lidera Morena y que representa al PVEM, RSP, y PT para la alcaldía de Gómez Palacio.

"Hay quien se ha manifestado por poner el nombre en la boleta, es decir, no quieren anular el voto, quieren que se les escuche y que a través de esa boleta se haga saber a quien decidió poner una candidata que no cumple con los requisitos de ley y que se dé cuenta que no están de acuerdo. Querer pensar que solamente porque es candidata por algún partido la gente va a votar por ellas sería un error eso y eso es lo que hacía el PRI hace muchos años. Creer que nos vamos a callar y que vamos a hacer lo que diga la dirigencia es un error", declaró el diputado federal René Galindo.

Dijo que es una decisión no ha sido tomada pero que habrá de ser evaluada en conjunto con diferentes liderazgos. "Hay varios compañeros dentro de nuestra organización que no están de acuerdo con la designación de la candidatura en Gómez Palacio y nosotros creemos que el candidato natural era Omar Castañeda que ya había ganado las encuestas y que mucha gente lo veía como un candidato ganador pero el partido pone a una candidata que no cumple con lo que establece la ley y no cumple con la residencia y que de manera ilegal y con una lógica que no entendemos todavía intentan imponer", dijo Galindo y apuntó que, desde su punto de vista, la candidata no cumple con el perfil.

"Y en varios municipios piensan lo mismo y esta tarde nos reuniremos con los que vienen para deliberar qué es lo que vamos a hacer y qué rumbo le vamos a dar a nuestro proyecto y cómo vamos a participar en este proceso electoral", declaró.

Otro de los temas que abordó en la misma reunión fue la reforma eléctrica. "Queremos informarle a la gente el trabajo que se ha realizado desde la diputación de Distrito 02, entre ellos, la votación a favor de la reforma eléctrica puesto que hace unos años un puñado de ladrones hicieron esa reforma y hoy otro puñado igual la refrendó. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer... Hubo un puñado que impuso la propiedad privada al derecho social", acotó.