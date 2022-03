Analizan casteo de gallos en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, descartó que en la entidad se vayan a permitir las corridas de toros, esto al referirse a las actividades que en algún momento se prohibieron por temas de seguridad y que se valoran autorizar nuevamente.

Cuestionado ayer por El Siglo de Torreón precisó que se analiza permitir solamente el llamado casteo de gallos, labor en la que los criadores de esas aves permiten la pelea de los mismos para medir su bravura, aunque sin involucrar consumo de alcohol, apuestas y otras situaciones que podrían implicar giros negros.

"El casteo de gallos derivado que hay crianza de gallos en el norte de Coahuila, de gallo de pelea y de muchos estados de la república vienen a comprar gallos, de ahí se deriva el casteo que es una especie de pruebas sin navajas, que se acostumbraba en la región y que ahora está prohibido… Hay gran parte de la economía que sustenta la vida familiar en ese aspecto en la parte norte, entonces como está prohibido andan a escondidas casteando, creo que esos son temas que tenemos que explorar, sin venta de bebidas alcohólicas, con el cuidado de las áreas de seguridad tanto municipales como estatales, en lugares muy puntualmente autorizados".

En ese tema Riquelme destacó que el análisis del regreso del casteo de gallos se deriva de la mejora en los índices delictivos y la eficacia que se ha tenido en últimos años para combatir al crimen organizado, mismo que años atrás se valía precisamente de negocios como las peleas de gallos, casinos, table dance y otros más para sustentar económicamente sus operaciones.

Respecto a las corridas de toros señaló que no se tiene contemplado autorizar su regreso, por lo que quedarían descartadas, al menos mientras concluye su gestión en el año 2023.

"No, esas actividades no, al menos ahorita no se van a revisar", indicó el gobernador de Coahuila ante los medios de comunicación.

Cabe recordar que fue en 2015, durante la gestión del entonces gobernador Rubén Moreira, que las corridas de toros fueron prohibidas en el marco de protestas de grupos defensores de animales. Fue entonces, la tercera entidad en el país que adoptaba esa medida y que generó una amplia discusión pública.