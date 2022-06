Analizan aumento en tarifas de transporte en Torreón

Autoridades municipales de Torreón siguen en análisis ante un posible aumento de las tarifas en el transporte público, se trata de una solicitud de los concesionarios desde años atrás, en el que se argumentan diversos factores para ejecutarlo en el presente gobierno, principalmente se aluden situaciones como el aumento del costo del combustible, insumos para refacciones y los salarios de quienes operan las unidades.

Sobre el tema fue cuestionado durante este martes el propio alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda, quien indicó que se ha estado realizando una revisión a esa solicitud de aumento en las tarifas, de las cuales aún no se cuenta una definición respecto a la fecha en la que pudieran ejecutarse, el porcentaje que sería aplicado, o bien, si dicha modificación al costo del pasaje estará relacionada directamente con la entrada en operaciones del Metrobús Laguna.

Dijo que en todo caso la propia autoridad municipal, por medio de las oficinas y áreas correspondientes, ha estado realizando una revisión de esa solicitud de los transportistas y junto con representantes del gremio, la meta es que en todos los casos se consideren los efectos de un posible aumento, tanto para los propios concesionarios, como para los usuarios de todos los sectores.

"Yo creo que hay que revisarla (tarifa), yo creo que el estudio si no me equivoco, ya hay un estudio previo que se hizo en relación a las tarifas, hemos estado revisando por parte de la Dirección de Movilidad y de Tránsito… Hay un estudio que te marca los posibles aumentos, hasta dónde y cuándo deben de ser, tiene que ver también con el Metrobús que es un tema del estado, que nos ocupa, yo lo dije en algún momento, lo que nos ocupe hacer en beneficio de la ciudadanía y de la movilidad de Torreón, pues siempre será algo que nos interese".

BUSCAN UN SERVICIO 'JUSTO'

Cepeda señaló que la principal preocupación de las autoridades en ese tema será que cualquier ajuste a la tarifa "sea justo", de forma que el servicio que se brinde pueda estar relacionado con el costo del mismo, dijo además que "un aumento no debe estar vinculado a caprichos, tiene que estar vinculado a un estudio, porque sí hay una realidad, creo que eso es lo que vamos a hacer… No sé si ya está concluido el estudio, sé que ya hay uno, no sé si hay otros en proceso, pero sí estamos siempre abiertos para platicar, para dialogar y para lo que sea importante poner en la mesa".

Dijo que el tema será analizado en próximos días con los propios transportistas, con las áreas municipales que correspondan y con el mismo Gobierno de Coahuila, de forma que se puedan llegar a las determinaciones que sean necesarias y de acuerdo a las evaluaciones que resulten.

Acuerdo justo

Buscan transportistas que se aumenten las tarifas de los camiones de ruta en Torreón.

* Argumentan que han pasado varios años sin aumentos, lo que les ha impactado en sus modelos de negocio.

* Autoridades de Torreón analizan ya el tema de forma coordinada, afirman que se tienen algunos estudios al respecto.

* Señala alcalde de Torreón que se busca lograr un acuerdo justo para transportistas y para los usuarios de todo el municipio.