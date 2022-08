Analizan amparo contra el IMSS en apoyo a hija 'trans' en Durango

En busca de apoyar a su hija transexual, familia busca asesoría para promover un posible amparo en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sea el que provea los tratamientos hormonales y cirugías necesarias para llevar a cabo su transición. También podrían hacerlo en contra del Registro Civil para adecuar la identidad sexo-genérica.

Horacio Alejandro Aranda Güereca, abogado especialista en litigios en materia de derechos humanos y quien además se ha encargado de promover los amparos a las parejas LGBTII para unirse en matrimonio en el Estado de Durango, informó que una pareja manifestó su inquietud de promover una amparo en contra de ambas instituciones en apoyo a su hija, que está a punto de entrar a la pubertad.

"Se acercaron porque tienen la inquietud de promover un amparo en contra del IMSS porque ellos son derechohabientes y quisieran que el IMSS dieran el tratamiento, tanto hormonal como quirúrgico a su hija, que no está contemplado todavía en la normativa del instituto para aplicarse. No existe (el tratamiento) por eso se tendría precisamente que promover el amparo, porque al momento de que los padres requieran el tratamiento hormonal, cualquier médico les va a decir que no, porque no está incluido dentro de los tratamientos que proporciona el instituto", explicó.

Aranda comentó que ya se han presentado amparos en ese mismo sentido en la entidad, sin que hasta el momento se haya llegado a término, es decir, aún no se ha concedido u otorgado el amparo.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

De acuerdo con el abogado, según estándares internacionales, indican que para realizar un cambio hormonal debe hacerse al iniciar la pubertad, debido a los cambios que se sufren y que de promover el amparo a su mayoría de edad, sería mucho más complicado e incluso podrían generarse más complicaciones médicas.

"Si se promueve el amparo después, cuando ya tenga los 18 años de edad, su transición será mucho más difícil, va ser mucho más gravosa para su estado incluso de salud. Puede generar otro tipo de complicaciones médicas, entonces como ahorita tiene 13 años quieren empezar con el tratamiento y procedimientos quirúrgicos", comentó Aranda Güereca.

