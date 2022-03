Analiza UAdeC doble plaza de trabajadores

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) analiza la situación de por lo menos 100 trabajadores (en su mayoría docentes) con doble plaza de tiempo completo, esto derivado de una observación que les hizo en enero de este año la Auditoría Superior del Estado.

El rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, dijo que todas estas personas deberán demostrar que no hay incompatibilidad de horarios, es decir, que no desempeñan sus actividades académicas en la UAdeC, a la vez que desarrollan otro cargo público remunerado que coincide con el tiempo.

"La auditoría nunca dice que un juez o que un magistrado no puede dar clases, no, no, lo que dice es que no puede tener dos tiempos completos, o sea, una plaza de magistrado y un tiempo completo en la Universidad. Si ese magistrado da nada más diez horas con nosotros o da cinco o tiene un tiempo completo con nosotros, pero tiene licencia, pues eso también es aceptado", comentó.

Señaló que a quienes no cumplan con los requisitos, tendrán que exigirles que se definan. Hernández Vélez indicó que las observaciones son por dobles plazas de tiempo completo, de personal que aparece en la nómina de la UAdeC y que también laboran en otras instituciones educativas como por ejemplo la Narro, tecnológicos y los Cbtis, además del Poder Judicial, ayuntamientos, estado y federación.

El rector dijo que en un mes y medio aproximadamente vence el plazo para hacer las aclaraciones correspondientes.

"La Auditoría Superior nos hizo la observación, que checáramos a aquellas personas que ellos detectaban, producto de lo que el SAT dice de 'usted cobra en este lugar y en este otro lugar'".

Hernández Vélez señaló que en total son 620 personas con doble situación laboral, pero que de ellas, son 100 quienes tienen dos plazas con tiempo completo.

El rector aseguró que buscarán regular esta situación, utilizando el mecanismo que aplicó la propia Auditoría Superior del Estado.

ANALIZAN MÁS RECORTES

Por último, informó que este año la Universidad ha recortado 611 contratos eventuales y que están analizando la situación de otros 500 que vencen el próximo mes de abril. Dijo que están revisando que los próximos recortes no afecten el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de indicar que los contratos eventuales son de las áreas administrativas, una gran parte de los Hospitales Universitarios.

Observación

A revisión.

* La Auditoría Superior del Estado hizo una observación de 620 trabajadores con doble situación laboral, pero de ellos, alrededor de 100 tienen dobles plazas de tiempo completo.

* Están revisando si hay incompatibilidad de horarios y si es así, el personal tendrá qué definirse.

* La Universidad Autónoma de Coahuila también está analizando un segundo recorte de personal con contratos eventuales.