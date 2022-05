Amparos ponen en riesgo sistema de pensión en Torreón

"Cada día llegan más y más", admitió durante esta semana la líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Torreón, Rosalba Rodríguez Silerio, respecto a los amparos de extrabajadores de la administración para que se les entregue el total de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, lo que en caso de ocurrir supondría una erogación millonaria de recursos de parte del actual Gobierno y en perjuicio de los propios pensionados.

Entrevistada por medios de comunicación, la líder sindical detalló que siguen recibiendo noticias respecto a excolaboradores del Ayuntamiento que se unen a los amparos para exigir la devolución total de sus aportaciones a Pensiones, de forma que de los 70 que originalmente habían solicitado dicho pago ahora se contabilizan alrededor de 200 trámites ante los juzgados.

"Estamos ahí batallando todavía, estamos en el estira y afloja en los juzgados; tenemos próximamente otras, cada día llegan más y más demandas de ellos, de los que están despidiendo, pues van y se amparan… Ahorita el dato exacto no se los tengo, pero yo creo que ya vamos en los 200 (amparos)".

Rodríguez advirtió que de ordenarse un pago de esos recursos la afectación al Fondo de Pensiones sería prácticamente total, toda vez que ni siquiera se tiene una referencia numérica y dado que se trata de un hecho sin precedentes.

"Ni siquiera lo quiero imaginar si lo ganara, no se acabaría el fondo, claro que no, pero las finanzas se van a tambalear. El fondo de Pensiones son como 600 millones aproximadamente, no se acabarían, pero en el estudio que se hace cada tres años ya no representaría lo que nos arrojó hace un año, ya no tendría tanta vida Pensiones… Es un conjunto de abogados que pusimos para defender", afirmó Rodríguez.