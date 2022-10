AMLO tacha de 'politiquería' las críticas hacia el titular de la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó de "politiquería" las críticas al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, canceló el encuentro que iba a sostener ayer martes con diputados federales y dijo que "no se le debe dar importancia a eso. Eso no es nota, son nuestros adversarios conservadores".

Durante la conferencia mañanera fue cuestionado sobre el tema y dijo que se trata de politiquería de sus adversarios, de los conservadores que deben tomarse pasiflorín y te de tila, porque nota es la fortaleza del peso mexicano.

Llamó a los medios a publicar otros temas, porque eso ya no les funciona porque "sigue sin afectarnos, no es que no me preocupe, es que no nos afecta. Me da muchísimo gusto que la gente esté tan despierta".

Aseguró que todos los periódicos se han convertido en aplaudidores de los potentados, de los conservadores, porque no hay equilibrio en las mesas de análisis y todo es contra de nosotros "y cómo sacan dinero de nosotros, ya es el colmo, ya me convertí en una una empresa muy lucrativa para muchos que les pagan para que me peguen, pero muchísimo dinero".