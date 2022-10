AMLO suma a Gerardo Fernández Noroña como 'corcholata' para 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya en Morena hay tres aspirantes a la candidatura presidencial para 2024: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, y sumó al senador Ricardo Monreal y por primera vez, al diputado Gerardo Fernández Noroña.

"Tú me decías de los posibles candidatos nuestros, son tres y puede ser que haya dos más, cinco y está abierto porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más: Ricardo Monreal, ¿cómo se llama? Noroña".

En cambio, expresó en conferencia de prensa el jefe del Ejecutivo federal, en la oposición hay 38 aspirantes, por lo que cuestionó "¿cómo le van hacer?".

Indicó que mañana, en Palacio Nacional, dará a conocer esta lista, pero adelantó que ya han anunciado sus intenciones para competir para 2024 el exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles; la senadora del PAN, Lilly Téllez; y los diputados panistas Santiago Creel y Gabriel Quadri.

"¿Saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estaba contando ayer 38, ¿cómo le van a hacer? Ya vamos a dar a conocer aquí la lista, porque ya no hay tapados, no debe de haber tapados. Ni tapados ni dedazos. Entonces que los 38 participen, todavía ayer o antier, Silvano, de los que me acuerdo, ayúdenme la lista, pero vamos dejarlo para mañana porque si lo hacemos ahora no tenemos tema para mañana.

"¿Cómo se llama el de Coyoacán que también expresó que quiere, que es diputado? (Gabriel) Quadri; la señora Lilly Téllez ya expresó; Santiago Creel. Van a ver, son como 38 sino es que más y los que se apunten", dijo.