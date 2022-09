AMLO, satisfecho con decisión de tribunal sobre Américo Villarreal

El presidente López Obrador dijo estar satisfecho con la resolución del TEPJF. que validó el triunfo de Américo Villarreal (Morena) como gobernador de Tamaulipas, porque no era conveniente el conflicto postelectoral.

Se tardaron los magistrados, pero al final resolvieron bien y aguantaron presiones porque evidentemente había muchos intereses de por medio, sacaron documentos hasta de la embajada de Estados Unidos, hubieron campañas de desprestigio en contra de Américo Villarreal".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario destacó que al final se resolvió que no hay elementos, que no hay pruebas de presuntos vínculos con el crimen y que se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas.

"No voy a dejar de reconocer al pueblo de Tamaulipas, aún en un ambiente de intimidación y violencia salieron a votar, fue el estado con mayor participación ciudadana, eso fue decisivo".

Américo Villareal, íntegro: AMLO

Lo segundo -agregó-se contó con un buen candidato, una persona íntegra, limpia, porque Américo Villarreal le inventaron de todo nada más que aguantó por su trayectoria de gente buena, cualquier otro no aguanta una guerra sucia como la que se echó andar.

"Estoy muy satisfecho y estoy seguro que el doctor Américo Villarreal sabe de la responsabilidad que tiene y no puede fallar, tiene que hacer un gobierno ejemplar, nosotros vamos a ayudar en todo, a que continúen todos los programas en Tamaulipas y otros más por ejemplo ya está en proceso lo de la rehabilitación de todas las aduanas del norte de entidad la zona fronteriza".

Acerca de la situación del gobernador saliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente dijo que eso tiene que ver con las autoridades, con la Fiscalía y las instancias que tienen que ver con las denuncias en contra del político panista.

"Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la denuncia, la persecución, consideró que esas prácticas restan autoridad moral, que no se fabriquen delitos que se actúe con rectitud y la verdad siempre".