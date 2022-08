AMLO revela que pensó comprar 51 % de las acciones de Banamex

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se pensó en comprar el 51% de las acciones de Banamex y que el 49% se quedará en manos de particulares, pero no lo hizo porque ya está por concluir su mandato.

"Llegamos a pensar en la posibilidad de que el Gobierno, la nación, fuese dueño del 51% de las acciones y que 49 quedara en manos de particulares ¿por qué?… Todos los bancos tienen utilidades… ¿por qué no lo hicimos? Porque ya no tengo tiempo, ya que participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación prioritaria del Gobierno", declaró.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que participar en una operación de ese tamaño requiere de más tiempo:

"Tendríamos que convocar a accionistas nacionales, hacer una serie de cambios y también imagínese cómo se iban a oponer los conservadores, si de por sí están muy rabiosos, irritados. Dirían: ya llegó, no que no, ahí está el estatismo, el comunismo, el populismo, no, ya vendrán otros porque nosotros estamos sentando las bases de la transformación".

Señaló que la prioridad es dejar consolidado el Banco del Bienestar y operando al 100% para dispersar los recursos de los programas sociales.