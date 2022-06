AMLO reta a Ted Cruz y Marco Rubio a presentar pruebas sobre vínculos con el narco

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, retó a los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio a que presenten pruebas ante sus señalamientos de relación con el crimen organizado.

Durante su conferencia mañanera, AMLO aseguro que él sí tiene pruebas "de que al senador Ted Cruz le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en EUA, yo tengo las pruebas".

Hace unos días, el senador republicano Marco Rubio acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un "apologista de la tiranía", luego de que anunció que no participará en la Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles, California.

"Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana", dijo Rubio.

Tras las declaraciones, AMLO preguntó: "¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón".

"Ojalá nuestros paisanos tomen nota porque antes no se hablaba de estos temas", dijo López Obrador al hacer un llamado a los mexicanos en EUA a "no apoyar gentes de malas entrañas que no tienen ideales ni principios y actúan de mala fe", en referencia al senador Ted Cruz.