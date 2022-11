AMLO respalda regreso de Trump a Twitter

Como ya lo había manifestado en otras ocasiones, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo a que el exmandatario estadounidense Donald Trump regrese a Twitter, red social que le fue restringida tras el asalto al Capitolio de su país. López Obrador externó su intención, esta ocasión luego de que el magnate Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, difundió una encuesta en la que pregunta sobre la posible reincorporación del expresidente republicano. "Ya voté a favor de que Trump pueda usar Twitter", compartió AMLO en la misma red social junto con la encuesta de Musk, añadiendo que "la Estatua de la Libertad no debe quedar como un símbolo vacío". Recientemente, López Obrador dijo sobre Donald Trump que el político es capitalista, no es perfecto, pero es una buena persona y lo respeta. Esto luego de que el también empresario señaló que el presidente de México es "un gran caballero, por cierto, socialista, pero está bien, no se puede tener todo". Lo hizo con el caso del activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks, de quien dijo no podía ser llevado a prisión y sentenciado a morir e incluso amagó con iniciar un movimiento para desmontar la Estatua de la libertad. Elon Musk restableció el sábado la cuenta de Donald Trump en Twitter, revirtiendo una prohibición que mantenía al expresidente fuera de esa red social desde que una turba de partidarios de Trump atacó el Capitolio de Estados Unidos el seis de enero de 2021, cuando el Congreso estaba a punto de certificar la victoria electoral de Joe Biden.

Musk hizo el anuncio por la noche tras realizar una encuesta en la que se pedía a los usuarios de Twitter que pulsaran "sí" o "no" sobre si la cuenta de Trump debía ser restaurada. Ganó el "sí", con un 51.2 por ciento.