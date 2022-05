AMLO respalda propuesta de ministro de SCJN para que mujeres accedan a justicia

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que las mujeres, en especial las que menos recursos tienen, tengan acceso a la justicia."Ayer, por ejemplo, hizo unas declaraciones, una propuesta muy avanzada para enfrentar el feminicidio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. Yo apoyo esa propuesta, para que en los estados las mujeres agredidas puedan acudir también a instancias federales y tengan abogados que les ayuden, porque muchas veces es gente humilde que no tiene para pagar abogados privados", refirió López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.El presidente López Obrador dijo que aunque hay corrupción en el Poder Judicial, "hay jueces, hay magistrados, hay ministros muy honestos, rectos"."Hay gente en el Poder Judicial recta, íntegra, no todo está podrido. Entonces, tenemos que ir limpiando, seguir limpiando porque sí estaba muy avanzada la gangrena de la corrupción. Poco a poco se ha ido avanzando y vamos a seguir pendiente de eso", expresó.Sobre el tema de las mujeres y el acceso a la justicia, el presidente López Obrador hizo un llamado al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), para que se agilice la liberación de la indígena guatemalteca Juana Alonzo Santizo, encarcelada desde hace 14 años, quien fue torturada y cuyo proceso tiene irregularidades."Hay todas las pruebas de que fue torturada y que lleva, 12, 14 años presa en Tamaulipas; incluso ya las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla, pero ojalá y lo hagan hoy, porque aceptaron de que era una injusticia."O sea, no es sólo la recomendación de derechos humanos o de una autoridad federal, la misma Fiscalía de Tamaulipas lo reconoce. Entonces, le pido al gobernador de manera respetuosa que ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante. Cuando la detuvieron no hablaba bien el castellano", dijo el presidente López Obrador.