AMLO reitera confianza en el fiscal Gertz Manero tras fallo de la Corte

En el caso de Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán, cuñada del fiscal Alejandro Gertz Manero, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "actuaron bien", consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que espera que así sigan comportándose todas las autoridades.

Al cuestionarle si Gertz Manero debe continuar al frente de la Fiscalía General de la República, López Obrador reiteró que le tiene confianza al fiscal y al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

"Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en otros ministros, ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades", respondió.

Insistió en que ya no es el tiempo de antes, y que el presidente de la República no da línea para beneficiar o perjudicar a nadie.

"No se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo de antes", apuntó.