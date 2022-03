AMLO reitera apoyo para que periodistas tengan seguridad social

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno apoyará a los periodistas que no cuenten con seguridad social.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador indicó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se revisa la forma para garantizar la seguridad social a los periodistas.

"Destinando una parte del presupuesto de publicidad que tiene el gobierno, ya no es mucho, ya no es como antes pero sí nos puede alcanzar para pagar una especie de prima, una especie de cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con la seguridad social", puntualizó el presidente López Obrador.

Agregó que el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, tiene "la "encomienda" para dar seguridad social a los comunicadores "y pronto vamos a darlo a conocer".

Aseguró el presidente que en la mayoría de los medios, los periodistas sí tienen seguridad social.