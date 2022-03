AMLO reconoce que violó la ley de Banxico al adelantar la tasa de interés

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que violó la ley del Banco de México y cometió un error al haber "madrugado" al Banco Central por adelantar que se incrementaría la tasa de interés.

No obstante, el mandatario criticó que "los tecnócratas corruptos" hicieron un escándalo. "Pero pues todo lo que hacemos es cuestionado ‘son delitos gravísimos’, cuando saqueaban al país nadie decía nada".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 24 Zona Militar de esta ciudad, el Jefe del Ejecutivo dijo que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien forma parte del Consejo del Banxico, le informó el miércoles por la noche sobre la decisión del órgano autónomo de incrementar de 6 a 6.5% la tasa de interés.

"Ayer le ofrecí disculpas a la gobernadora del Banco de México y los vicegobernadores, ellos entendieron que fue un error de mi parte".

-¿Violentó la ley?, se le preguntó.

-"Si, la ley del Banco de México, pero la Secretaría de Hacienda forma parte del Consejo del Banco de México y me informaron y di a conocer este resultado".

Reiteró que lo más importe es respetar la autonomía del Banco de México, porque él no es Carlos Salinas, ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, "qué me voy a meter en los asuntos del Banxico, cada quien debe de ver sus asuntos. Tengo tres principios; no mentir, no robar y no traicionar, y los cumplo, porque no soy hipócrita, y cuando digo, no me meto, no me meto".

