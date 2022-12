AMLO reconoce falta de seguridad en Zacatecas tras asesinato de juez

Tras el asesinato del juez Roberto Elías Martínez en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en materia de seguridad hace falta más trabajo en esa entidad.

"Estamos permanentemente atendiendo la situación de Zacatecas, este fin de semana hubieron estos hechos muy lamentables, la pérdida de vida, el asesinato de un juez y también el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas.

"Se actuó a tiempo y no pudieron fugarse presos, sin embargo se llevaron a cabo actos vandálicos, se incendiaron vehículos, pero estamos trabajando en Zacatecas, junto con el Gobierno del estado y se ha ido avanzando, pero que hace falta más, ya tenemos mejores resultados de cómo estaba por el plan que se ha aplicado, no ha sido en vano, sin embargo, todavía hace falta más trabajo y lo vamos a continuar haciendo", dijo el mandatario.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar de Campeche, el jefe del Ejecutivo lamentó el asesinato del juez de control y dijo que ya se lleva a cabo una investigación para hallar con los responsables.

"Se está haciendo la investigación y ya se tienen elementos y pruebas, hay imágenes que no podemos difundir, pero se está trabajando en la investigación y constantemente se está deteniendo a representantes de la delincuencia organizada, en el caso del asesinato del general (coordinado de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa Padilla), ya hay más detenidos en Zacatecas y en este caso del juez, ya se ha iniciado la investigación y se tiene también evidencias, todavía no se puede adelantar nada pero ya hay avances en la investigación".

Señaló que en esa entidad se enfrenta una situación complicada porque se dejó crecer durante mucho tiempo a las bandas del crimen organizado y ahora los están enfrentando.

"Todavía son lodos de aquellos polvos, pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal, no se atendió al pueblo, avanzó mucho la desintegración de las familias, se abandonó a los jóvenes y las auto Las autoridades se dedicaron a saquear y a robar y a dar el mal ejemplo y también en el tema de inseguridad a vender plazas, a dar protección, entonces todo esto fue creando con el paso del tiempo pues actitudes ilícitas, estos grupos que se crearon, no es para justificarnos, pero todos esos grupos se crearon en los gobiernos anteriores".