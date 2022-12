AMLO rechaza rescate de AHMSA ante conflicto con CFE y acusa corruptelas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que se vayan a destinar recursos públicos para rescatar a empresas como Altos Hornos de México (AHMSA), en Monclova, dentro de la Región Centro de Coahuila, la cual la semana pasada sufrió cortes de electricidad por parte de la CFE.

Como se informó, fue el miércoles 30 de noviembre cuando AHMSA quedó paralizada, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le cortó el suministro de energía a las dos plantas siderúrgicas, y todos los departamentos productivos se quedaron sin este servicio para continuar operando.

La siderúrgica adeuda a la paraestatal 129 millones 306 mil 369 pesos, del periodo facturable del 30 de septiembre al 31 de octubre del presente año.

López Obrador señaló al respecto que espera que el conflicto financiero global de la siderúrgica se resuelva; sin embargo, advirtió que su gobierno no intervendrá en el rescate de la misma, al tiempo que reiteró sus acusaciones de malos manejos y corruptelas.

"Ojalá y se resuelva este asunto, que el señor (Alonso) Ancira llegue a un acuerdo con acreedores, socios, y se consolide esa empresa, que es muy importante para el desarrollo de Monclova y de toda la región", dijo.

No obstante, en su conferencia mañanera de este martes 6 de diciembre, AMLO advirtió que "nosotros no vamos a rescatar empresas, porque estamos rescatando al pueblo, no a empresas. Antes había la mala costumbre de rescatar a empresas y realmente se rescataba a los empresarios".

"Ojalá y se llegue a un acuerdo. La Comisión Federal pues tiene que cobrar la luz, porque es una empresa pública. Y, también, que se piense que hay crecimiento económico en el país y en el norte, hay acereras que están creciendo mucho. Todo esto, por la preocupación de que se va a quedar la gente sin trabajo, no. Están llegando muchas empresas. Claro, no queremos que se cierre ninguna empresa, pero no vamos a estar destinando dinero de todo el pueblo para financiar ineficiencias y corruptelas, porque esta empresa (AHMSA) no llevaba bien su administración", refirió.

"Por ejemplo, le prestaban el avión a Moreira, pero no solo un avión, tienen como cinco o días aviones. Todos los políticos de Coahuila recibían apoyo de esta empresa (AHMSA). Pues, eso no, yo creo que eso la gente lo sabe", indicó el mandatario.

Y al respecto, descartó interponer alguna denuncia por tales señalamientos, pero instó a los investigadores a que den a conocer todos los hechos.

"No voy a interponer denuncia, pero sí hay la prueba de que (Moreira) usaba el avión de Altos Hornos y él era, el señor de Altos Hornos (Alonso Ancira), el protector de muchos... Pero, yo espero que haya muchos investigadores, ahora, y que analicen todos estos casos, para que las nuevas generaciones los conozcan".