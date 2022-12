AMLO presiona a la UNAM para indagar sobre plagio de la tesis de Yasmin Esquivel

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la UNAM a dar un dictamen antes del 2 de enero próximo sobre la polémica en torno al plagio de la tesis de licenciatura en Derecho de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa.

"Tiene que haber un dictamen, o sea, sí hay coincidencias, en eso todo mundo coincide, de que es una copia, de eso no hay duda, lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién, y hacer la investigación… y ojalá y lo haga pronto, antes del día 2", presionó.

El Presidente solicitó al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, que ayude. "Él puede convocar a un comité para resolver esta polémica, en la cual hay un interés político.

"Evidente que todo este escándalo se da en víspera de la elección en la Corte. Todo mundo sabe que ella es aspirante a la presidencia, entonces lo mejor es que la UNAM dictamine", opinó.

Luego de que se dio a conocer que la ministra había plagiado su tesis de licenciatura, Esquivel Mossa lo rechazó y explicó que, por el contrario, su trabajo de titulación había sido plagiado, por lo que presentó una denuncia.

El mandatario federal señaló que la controversia contra la ministra es porque es afín a la transformación del país y sus adversarios suponen que es "la candidata" de su gobierno.

"El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque argumentan que es la candidata de nosotros, lo que no es cierto, porque no tenemos candidatos, a nosotros no nos toca elegir y porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial", expuso.

Consideró que el sucesor del ministro presidente Arturo Zaldívar sólo puede ser electo por los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN.

Acusó que la oposición quiere que el presidente de la Corte sea "el ministro más rico. ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico".

López Obrador dijo que hay miedo de que la ministra Esquivel sea quien presida al Poder Judicial porque ha defendido temas que la oposición ha pedido que se declaren inconstitucionales.

"Ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial. Cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado, junto con la ministra Loretta Ortiz, ella ha sido muy consecuente", insistió.

Recta y consecuente. El Presidente aseguró que en los seis años que tiene de conocer a Esquivel Mossa le consta que es una persona que ha actuado con rectitud y ha tenido una actitud consecuente, "nunca he recibido una queja".

"Además ha tenido cargos en los tribunales Agrario y Administrativo y lo de la tesis sale ahora. Es muy sencillo, que la UNAM resuelva, pero no se puede con una nota de Loret de Mola descontarla, podrá pasar en otros países", indicó.

Precisó que la ministra garantiza la reforma que necesita el Poder Judicial, aunque no será fácil y va a llevar tiempo, porque es un poder muy penetrado por el grupo económico dominante, desde jueces, magistrados, ministros, se va a llevar tiempo el que con la iniciativa del Poder Judicial se vaya limpiando: "Se avanzó, sin duda, con el actual ministro", dijo.