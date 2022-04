AMLO presentará su primer informe trimestral de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este martes presentará su primer informe trimestral de labores de 2022 en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa desde el Salón Tesorería, el jefe del Ejecutivo federal explicó que por esa razón no habrá "mañanera" este martes.

"Mañana no hay porque en la tarde tenemos el informe, son los informes trimestrales que hemos venido haciendo desde que llegamos, entonces mañana martes vamos a tener este informe, entonces no vamos a estar en la mañana, pero el miércoles sí. Pero no vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el lunes".

El mandatario dijo que viajará a Palenque, Chiapas, desde donde dará seguimiento a la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.