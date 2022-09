AMLO pide que pongan la canción 'Ya supérame' para concluir la Mañanera

Luego de que este domingo se presentó Grupo Firme gratuitamente en el Zócalo de Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en el Salón Tesorería se pusiera la canción "Ya Supérame", luego de desvelarse.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador contó que estuvo escuchando a Grupo Firme desde Palacio Nacional y destacó la capacidad de convocatoria de la banda liderada por Eduin Caz, que juntó 280 mil personas, según el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum.

Refirió que alrededor de las 23:30 horas se dio cuenta que la gente ya se retiraba del evento musical.

"No nos vayan a cobrar por derechos de autor. Es que el cantante participó con Beatriz en uno de los fandangos de lectura, en Michoacán, y cantó esa canción. La verdad hasta yo entonces me enteré del grupo, pero lo que vi ayer, me dejó, como diría mi paisano, el finado Santamaría, anonadado", expresó López Obrador.

El presidente admitió que se desveló por el concierto: "Es que sí estaba fuerte y como estaba muy lleno, pero mucho muy lleno, sí me paré, como a las 11; bueno, desde las ocho estuve ahí, desde que empezaron, claro, discreto, pero sí estuve pendiente y estaba ahí también la jefa de Gobierno, en su despacho".

"Llegó el momento en que era muchísima gente y se tomaron medidas. Ayudaron, el cantante del grupo habló que todo en paz y la verdad muy bien todo (...) Mucha gente, siempre son riesgos", refirió.

"Pero fíjense, cuando se trata de algo sano, de diversión, de música, la gente va a eso, contentos, las parejas, hasta las familias. Y me decía Beatriz: ‘¿por qué traen a los niños?’, porque la mamá del niño también le gusta el grupo", señaló entre risas.

López Obrador también recordó el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo en 2004, cuando él era jefe de gobierno capitalino.