AMLO pide ayuda a aerolíneas para aumentar vuelos en AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno busca que haya más vuelos en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Toluca para que sus adversarios no lo ataquen ni cuestionen.

El pasado 23 de abril, se documentó que el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) Adolfo López Mateos está en abandono. Desde hace más de nueve meses, todas las líneas comerciales se fueron, y hoy solo opera para vuelos de carga y privados.

El pasado 21 de marzo, el presidente López Obrador inauguró el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles con solo seis vuelos nacionales y uno internacional.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió a Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris ampliar sus operaciones al nuevo AIFA.

"Hablé con Eduardo Tricio, presidente de Aeroméxico, le pedí que ayudara para que se ampliaran vuelos, me comentaba que ya habían ampliado uno a Vallarta y uno a Villahermosa. Me dijo que no había mucho pasaje en el caso de Villahermosa y le comenté que ese vuelo sale muy temprano, el de regreso si trae pasaje suficiente, el de Mérida muy bien.

"Pero le pedí que se ampliara y que nos ayudara, para que no se esté cuestionando, atacando por esto, además porque se trata de un buen aeropuerto, es el esfuerzo de mucha gente y es la imagen de nuestro país".

El presidente López Obrador extendió esta invitación a los directivos de Viva Aerobus y Volaris por este conducto. Aunque seguramente, dijo, les va a hablar el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz Leal, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya está lleno.

"Ya tenemos la infraestructura que se requiere, es un problema que heredamos, ahora falta ir complementando las cosas, ya resolvimos porque sí era un desafío lo del Aeropuerto de Texcoco, entonces ya nos quitamos esa carga y ya es cosa de ir acomodando, para ir hacia adelante".