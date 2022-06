AMLO pide audios de García Luna a la Fiscalía de Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía de Estados Unidos que dé a conocer las grabaciones con que cuenta de Genaro García Luna, independientemente de si son aceptadas o no en el juicio que se sigue.

Este miércoles, fiscales estadounidenses dijeron que García Luna habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya y que mencionó a Jesús "El Rey" Zambada, exjefe del Cártel de Sinaloa, en esa conversación, que fue grabada por funcionarios del Gobierno estadounidense.

Es un asunto delicado. Ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos, sobre unas supuestas grabaciones, ya una vez detenido, García Luna; lo grabaron.

"No se sabe si esto es prueba o se va a aceptar, independientemente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer. Siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozca todos los hechos, se reprueben, estigmaticen hechos de abuso de autoridad y represión, que no se quede en juzgados y en expedientes, porque esto ayuda mucho a purificar la vida pública", mencionó López Obrador.

Además, la Fiscalía General de la República informó que ha obtenido mandamientos judiciales e iniciado diversos procesos.