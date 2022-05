AMLO ordena no aceptar reparación de daño de Vitol hasta aclarar sobornos en Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la empresa holandesa Vitol debe aclarar quiénes recibieron sobornos en Pemex para llegar a un acuerdo de reparación de daño, porque de no hacerlo no tendrá ninguna oportunidad de trabajo en México.

"Esa empresa, si no se aclara esto, no tendrá ninguna oportunidad de trabajo en México, no queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, esa era la práctica…Odebrecht y OHL", dijo.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal advirtió que luego de que Vitol reconoció en un juzgado de Estados Unidos que entregó sobornos a funcionarios de Pemex, la instrucción que dio es de no aceptar ese dinero hasta saber quién habría recibido el soborno.

"Es un poco a lo que sucedió en Odebrecht, que comenzó en un juzgado de Estados Unidos".

Recordó que en el caso de Odebrecht, los recursos que se entregaron fueron para comprar a legisladores, que ahora están en juicio, para aprobar la reforma energética de 2013.