AMLO no dio a conocer en su declaración patrimonial las regalías de su libro

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que no dio a conocer en su declaración patrimonial cuánto ha recibido de regalías por su libro –A la mitad del camino- porque esos recursos corresponden a este año y por ley informa lo correspondiente al año anterior.

En marzo pasado, el presidente López Obrador presumió que su último libro era el más vendido sobre política en México, por lo que anunció que recibiría alrededor de 3 millones de pesos en regalías, estas no aparecen en su declaración.

"Si es que eso corresponde a este año, el dinero, y de acuerdo a la ley son los ingresos del año pasado, entonces falta reportar los ingresos de este año, el año pasado pues hubo pocos los ingresos que tuve, mi sueldo básicamente, no está incluido lo del libro y algunas otras cosas, pero creo que tuve ingresos como por 1 millón 600 mil pesos o algo así eso es lo que se manifestó".

"El contador lo dio a conocer, sin embargo el libro, no se enojen, ofrezco disculpas ya estoy tirando aceite de presumido, es el libro que más se ha vendido".

El presidente López Obrador no ha definido qué hará con las regalías del libro y recordó que quien administra sus ingresos es su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, pero siempre ha sostenido que si tiene uno para lo indispensable, con eso se le puede dar gracias a la vida.

"Es para poder vivir hacia delante, porque voy a tener una pensión, que calculo será como de 25 mil o 30 mil pesos mensuales, porque cumplo con los años trabajados, yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista y aporté al ISSSTE; y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor ´5688722´, fui director de organización social. Y luego fui jefe de gobierno y también me hicieron descuento, y ahora estoy también aportando entonces voy a tener derecho a una pensión cuando me retire".

Reiteró que no posee bienes materiales porque no le importa el dinero, no le importa lo material aunque también, "respeto mucho al que tiene, porque no todo lo que tiene es malvado, hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo", dijo