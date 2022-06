AMLO llama hipócritas a sacerdotes que cuestionan su estrategia de seguridad

Luego de que el sacerdote jesuita Javier Ávila manifestara que "ya no alcanzan los abrazos" tras el asesinato de dos sacerdotes en la sierra Tarahumara, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la hipocresía que, aseguró, existe en la Iglesia Católica y cuestionó: "¿qué quieren entonces los sacerdotes, qué resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra?".

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal acusó que tras el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas se suscitó una campaña en contra de su gobierno, y cuestionó que los religiosos se quedaron callados en sexenios pasados cuando se puso en marcha la práctica de 'mátalos en caliente' y preguntó: "¿por qué esa hipocresía?".

Aseguró que "el único prudente, porque es un hombre de convicciones, es un verdadero cristiano, Uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la Iglesia Católica fue el planteamiento de Francisco, del papa Francisco".

Manifestó que aunque en Chihuahua saben muy bien lo que sucedió, "no fueron capaces de decir que esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona (José Noriel Portillo Gil, alias "El Chueco") y aunque había orden de aprensión, actúo con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección".

"No son capaces de decirlo, los sacerdotes, y no generalizo, y esas expresiones de qué 'ya no nos alcanzan los abrazos', ¿qué quieren entonces los sacerdotes?, ¿qué resolvamos los problemas con violencia?, ¿vamos a desaparecer a todos?, ¿vamos a apostar a la guerra?, ¿por qué no actuaron cuando (Felipe) Calderón de esa manera?, ¿por qué callaron cuando se ordenaron las masacres, cuando se puso en práctica el 'mátalos en caliente', cuando se decía a los altos mandos del Ejército: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos?, ¿por qué esa hipocresía?", argumentó.

Al golpear el atril en el Salón Tesorería, el titular del Ejecutivo Federal señaló que "eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote, la verdad".

El mandatario federal llamó a tener "cuidado con la politiquería, una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia, y el levantar falsos testimonios".

En Palacio Nacional, se le cuestionó al presidente López Obrador del cobro de piso que hay en algunas iglesias, como es el caso de Jalisco, tema que afirmó, desconocía.

"No sabía, fíjense, es la primera vez", dijo.

-"¿No tiene reporte sobre este fenómeno?, se le cuestionó.

"No y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto, o puede ser un asunto no generalizado, yo todos los días estoy aquí y recorro el país y, por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho".

El presidente López Obrador aseguró que hay una campaña en contra de su gobierno "en donde son capaces de inventar cualquier cosa".