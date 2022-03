AMLO lamenta violencia en el Atlas-Querétaro; subsecretario rechaza muertes

Ante la riña del pasado sábado en el partido de futbol entre Querétaro y Atlas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos y señaló que "la paz es fruto de la justicia, hay que atender las causas; hay que combatir la desigualdad, atender a los jóvenes, desterrar la corrupción y fortalecer a la familia, ese es el camino".

En su conferencia matutina, además, el mandatario acusó que estos hechos "son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores".

Dijo que la enseñanza mayor es "no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que solo buenos podemos ser felices; la felicidad no es la riqueza ni los bienes materiales, sino estar bien con nosotros mismos, con la conciencia y con el prójimo", insistió.

VER MÁS Condena y rechazo por riña en Querétaro

Hay al menos 26 personas heridas tras los hechos

Asimismo, indicó que su administración no va a responsabilizar al gobernador Mauricio Kuri, pues él está informando bien. Añadió que corresponderá a la gestión queretana la conducción de la investigación correspondiente.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, descartó que haya muertos tras los hechos, manifestando que tal aseveración no corresponde con la realidad.

MÁS INFORMACIÓN Suspenden a cinco servidores públicos por riña en Querétaro

Los brutales actos violentos suscitados en el estadio La Corregidora

"No corresponde a la realidad, no hay ninguna persona muerta, afortunadamente", dijo Mejía Berdeja, quien también reiteró que la indagatoria tocará al gobierno estatal, pero refrendó el apoyo de la Federación.