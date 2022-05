AMLO lamenta audio con supuestas declaraciones de Alejandro Moreno y garantiza seguridad para periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que su gobierno busca evitar ambientes de violencia contra periodistas.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, sobre la filtración de un audio en donde presuntamente Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, señala que "a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino de hambre", el mandatario federal indicó que por el asesinato de los periodistas en las últimas fechas se abrieron las investigaciones para esclarecer los motivos y detener a los responsables.

"No quiero opinar sobre eso, no ayuda, no ayuda. Hay que cuidar, como decía el general (Felipe) Ángeles, la vida, eso es lo más sagrado, lo más sublime, la vida de cualquier persona; entonces no meternos a esas cosas, no desearle mal a nadie, no odiar. Todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo, y lo he dicho, los libres pensadores también son partidarios de la solidaridad, de la fraternidad".

"No deja de haber polémica, algunas amenazas, no pasa a mayores. En el caso de los periodistas asesinados se está procurando que se aclaren los motivos, se detenga a los culpables y también se busca evitar los ambientes de violencia", indicó.

Ayer martes, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores manifestó que "que terrible, que doloroso", los dichos del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, donde habla de manera despectiva sobre los periodistas.

A través del programa Martes del jaguar, que transmite el gobierno de Campeche, la gobernadora difundió un nuevo audio de Moreno Cárdenas.

"Namás te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije", se oye en la grabación.

En las declaraciones, el dirigente priista también exclamó que "yo siempre lo he dicho, el hijuepu... que se pase de ver... una verg... ¡Verg...! ¡Salvaje!".