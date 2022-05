AMLO insiste en que no haya 'tapados' para las elecciones presidenciales de 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ante las elecciones de 2024, no debe haber "tapados" y que los mexicanos serán quienes tengan la última palabra.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre un bloque de empresarios que supuestamente conformarán la oposición para colocar un candidato presidencial en 2024, a lo que respondió que ellos son libres de participar, pero que finalmente serán los ciudadanos quienes decidirán quién será el próximo presidente.

"Legalmente todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, todos podemos aspirar a un cargo de representación popular; es completamente legal, inclusive, no solo a través de partidos, sino de manera independiente.

"Es legal y políticamente ayuda, enriquece la vida democrática el que puedan participar ciudadanos de todos los sectores, de todas las clases sociales y no debe de haber tapados", dijo.

Descartó que esto signifique que exista polarización en la sociedad mexicana, pues el ciudadano ya no puede ser visto como alguien manipulable.

"No hay nada de eso (polarización), el pueblo de México es mayor de edad, ya no se le puede ver al ciudadano como un ciudadano manipulable, o como era antes, un ciudadano imaginario, no real", expresó López Obrador.

"Millones de mexicanos que saben muy bien qué conviene y qué no conviene, que se informan, que tienen criterio propio, que no se dejan manipular, es un fenómeno del todo nuevo", añadió.