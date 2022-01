AMLO garantiza 4T con 'testamento político'

Debido a la naturaleza de su trabajo y sus antecedentes de infarto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener un "testamento político" en caso de fallecer durante su gobierno.

En un video donde explicó el cateterismo cardiaco al que fue sometido este viernes en el Hospital Central Militar, el presidente López Obrador informó que aunque cuenta con el beneplácito de los médicos para llevar su vida con normalidad, posee un testamento político para garantizar la gobernabilidad del país si llegase a perecer.

Al tener en cuenta la posibilidad de morir durante su mandato, en parte por su historial médico, el mandatario señaló que no puede ser irresponsable, pues encabeza una transformación al país y este no puede quedar sin rumbo.

"Yo tengo un testamento político, no puedo (inaudible) un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad; además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo, que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad", señaló.

Afortunadamente, dijo, parece que no se tendrá que usar y terminará su mandato como está proyectado, por lo que se mostró impaciente para retomar sus visitas a los diferentes estados del país.

"Tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo, entonces ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios y la transformación".

Antes de su intervención, el presidente López Obrador había regresado a sus actividades cotidianas, luego de haber dado positivo a COVID-19 el pasado 10 de enero.