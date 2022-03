AMLO evita comentar sobre consulta de revocación de mandato

Por primera vez en lo que va la veda por la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar sobre este ejercicio porque "si no, me cepillan", después de que ayer el Tribunal Electoral (TEPJF) confirmó la orden que dictó el Instituto Nacional Electoral (INE) de que el Ejecutivo federal debe abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso de revocación de mandato.

En conferencia de prensa y al solicitarle una opinión sobre las declaraciones de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ayer comentó que "son tiempos recios que ponen en riesgo la democracia".

"Presidente, pues ya que viene la revocación de mandato, ayer", comenzó a preguntar una periodista antes de ser interrumpida por el presidente López Obrador.

"Ya no puedo hablar de eso, porque me cepillan", dijo el mandatario federal.

"Ayer salió una resolución...", insistió la reportera.

"Cambia de tema", le pidió el Ejecutivo federal.

"No, es que el consejero presidente Lorenzo Córdova afirmó ayer que se viven tiempos recios…" le contestó la reportera.

"Ya no puedo hablar, no, ya no puedo", reiteró el presidente López Obrador en el salón Tesorería.

Ayer miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la orden que dictó el Instituto Nacional Electoral, de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso de revocación de mandato.

Ello lo determinó el INE como una medida cautelar, ello en el marco del desarrollo del ejercicio de revocación de mandato. Sin embargo, fue impugnado por la Presidencia de la República.

En sesión pública y virtual, la Sala Superior aprobó por unanimidad, el confirmar la orden que dictó la autoridad administrativa electoral.

Además, el pleno modificó el acuerdo emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (UTCE), para que la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República elimine exclusivamente el contenido de las publicaciones que contengan expresiones relativas al proceso de Revocación de Mandato, respecto a la conferencia matutina del 28 de febrero.