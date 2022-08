AMLO estará hoy en Lerdo por Agua Saludable

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita hoy Lerdo para recorrer la zona donde se realizan las obras del Proyecto de Agua Saludable Para La Laguna (ASL) en el perímetro del ejido San Jacinto. El recorrido se tiene proyectado que sea cerca del medio día.

Ayer el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo, tras anunciar resultados de la reunión de seguimiento con las y los delegados y comisariados ejidales del Módulo de Riego 03 San Jacinto-Jerusalén, que "una vez mas quedó de manifiesto el apoyo, el compromiso, el respaldo de todos al proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que impulsa nuestro presidente, el licenciado, Andrés Manuel López Obrador, estamos listos pues para recibir al señor presidente el día de mañana en Lerdo, estará concretamente supervisando el lugar donde se están construyendo las obras", dijo Aispuro, y argumentó que el proyecto "va y se va a realizar".

AVANCES Y PENDIENTES

Esta es la cuarta visita del presidente López Obrador a La Laguna de Durango con motivo de anuncios del proyecto ASL, desde agosto de 2020, pero lo tangible fue a partir de este 2022, cuando se lograron avances en la licitación para la potabilizadora, el rediseño del punto de extracción y en el diseño de estructuras de la presa derivadora, de la cual se redefinió su ubicación en las coordenadas 25 27 33 12 de latitud norte y 103 43 16 53 de longitud oeste. También se realizaron reuniones de diagnóstico y evaluación de líneas troncales (tuberías de plástico y acero que llevarán el agua desde los tanques a los puntos de consumo en los 9 municipios beneficiados) con los organismos operadores de agua.

Los principales avances visibles están enfocados a la introducción e instalación de la tubería, que conectará con la planta potabilizadora y derivadora.

No han avanzado las acciones para mejorar eficiencias en el manejo del vital líquido en los organismos operadores de agua ni en las superficies agrícolas del distrito de riego 017, pero ya están autorizados parte de los recursos.

LAS VISITAS DE AMLO Y SUS COMPROMISOS

En Agosto del 2020, el presidente de la República anunció en Gómez Palacio el proyecto y designó al senador Germán Arturo Martínez Santoyo como el encargado y vocero. Aún no había un proyecto ejecutivo terminado, pero dijo que cuando iniciara la obra, cada lunes en Palacio nacional se informaría del avance: "Cuando se inicie la obra, cada lunes en Palacio Nacional, como se hace con otros proyectos prioritarios, la construcción del aeropuerto 'Felipe Ángeles', el Tren Maya, el desarrollo del Istmo, la refinería de Dos Bocas, así se va a informar cada semana del avance de esta obra para terminarla en beneficio del pueblo de La Laguna".

En Agosto del 2021, López Obrador admitió que había oposición al proyecto, pero dijo que no se quedarían sin agua los productores "porque se les va a respetar su dotación; y no sólo eso, se va a invertir para tecnificar las tierras de riego. Vamos a destinar fondos con ese propósito, ya lo estamos haciendo y se va a ampliar para, con menos agua, producir lo mismo o más que lo que actualmente se produce. En tercer lugar, esta obra va a implicar también reparar todo el sistema de conducción de líneas de agua en pueblos, en ciudades, en los nueve municipios, para evitar fugas y aprovechar mejor el agua. Eso va a requerir inversiones, está contemplado hacerlo en el proyecto, de modo que no hay afectaciones", aseguró.

Puso como fecha el 3 de Octubre para retirar amparos o de lo contrario la obra se cancelaría.

En Octubre de 2021, aseguró que había disponibilidad de presupuesto para el proyecto: "Tenemos para este año un presupuesto de mil 270 millones de pesos, apenas se han ejercido 158 millones, o sea, que hay más de mil millones, que tenemos que buscar la forma de ejercerlos bien, si no, ver cómo se pueden emplear para aplicarse el año próximo. Y en el proyecto del presupuesto para el 2022, son dos mil 300 millones que están propuestos. De modo que ya tenemos una cantidad suficiente de recursos y el compromiso de que este proyecto es prioritario, que no le va a faltar recursos", dijo.

En esa misma visita, que tiene ya 10 meses, dijo: "Yo estaría de nuevo con ustedes en unos tres, cuatro meses, vendría yo cada tres, cada cuatro meses, para que juntos iniciemos el plan integral teniendo como eje lo del Agua Saludable para La Laguna y juntos evaluemos para ir avanzando. Yo estoy pensando terminar todas las obras para finales del 2023".

Agua Saludable para La Laguna

El proyecto consiste en sustituir el agua de los pozos que dependen de los organismos operadores de agua por el agua superficial proveniente del río Nazas.

* Incluye la construcción de una presa derivadora, una planta de bombeo, una planta potabilizadora, acueductos, tanques de almacenamiento y líneas de distribución.

* Resolverá el problema de consumo de agua con cantidades de arsénico por encima de la norma, a raíz de la sobreexplotación del acuífero principal.

* El proyecto representa una inversión de más de 11 mil 251 millones 699 mil 636 pesos.