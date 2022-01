AMLO está muy bien y pendiente de todo: Segob

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que a tres días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que dio positivo a COVID-19, "está muy bien", mantiene sus reuniones con su gabinete de manera virtual y está pendiente "de todo" de la administración pública federal.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario señaló que el titular del Ejecutivo federal mantiene los protocolos sanitarios por lo que confió que en los próximos días pueda regresar físicamente a sus actividades, como encabezar la conferencia de prensa mañanera.

López Hernández detalló que ayer el mandatario federal sostuvo al menos tres reuniones virtuales, una de ellas para analizar el plan de austeridad republicana para el Instituto Nacional Electoral (INE) con el que obtendrían 2,972 millones de pesos, que podrían ser destinados para la consulta de revocación de mandato.

"El presidente está muy bien, manteniendo el protocolo sanitario como está establecido, al pendiente de todo. Ayer incluso tenemos, tuvimos, dos, tres reuniones con presencia virtual; una de ellas fue la que le dimos a conocer (plan de ahorro para el INE), este es el resultado de este trabajo, y muy al pendiente del estado que guarda la administración pública federal y nosotros esperamos que en los próximos días pueda ya estar totalmente establecidos y pueda físicamente, pues acompañarnos, por ejemplo, en estas reuniones", dijo.

"¿Se mantiene el pronóstico que pueda ser lunes o martes?", se le preguntó.

"No, no hay, no tenemos un pronóstico de un día exacto, evoluciona satisfactoriamente y esperamos que en los primeros días, pues ya pueda terminar con esa restricción sanitaria en cuanto a su persona", contestó.